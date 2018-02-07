Muğla'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Muğla Cumhuriyet Savcısı Hakan Türkan, geçen yıl 13 Mayıs'ta 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hazırladığı iddianameyi mahkeme sundu.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame, kabul edildi.

Yaklaşık 7 ayda tamamlanan iddianameye göre, 56 mağdur ve müşteki ile biri tutuklu, 3 sanık bulunuyor.

İddianemede, midibüsün sahibi Bülent Çetindağ ile tur düzenleyenlerden Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek"ten suçlandı.

Kazada, aracın orijinal fren sistemlerini, standart dışı fren sistemiyle değiştirdiği tespiti üzerine asli kusurlu görülen midibüs sahibi tutuklu Bülent Çetindağ'ın 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianameye yansıyan bilirkişi raporlarının incelenmesi neticesi ölen araç sürücüsünün kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi.

İddianamede, "Bilirkişi raporuna göre, MMO ve TSE'den yasal izin ve onay alınmaksızın aracın fren sistemine müdahale edilmesi ve fren sisteminde iki ayrı hatta verilmesi gereken tank çıkışının tek bir hat üzerinden verilmesinin kazaya neden olduğu, bu itibarla araç sahibi Bülent Çetindağ'ın asli kusurlu olduğunun tespit edildiği görülmüştür. Aracın fren sisteminin devre dışı kalmasının temel iki nedeni olduğu belirlendi. Buna göre, birinci neden sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri lastik sızdırmazlık contalarının yırtılmasıyla sağ arka tekerden fren hidroliğinin tamamen boşalması. İkinci neden ise aracın fren sisteminin orijinal yapısına müdahale edilerek fren sistemini güçlendirmek ve kolaylaştırmak amacıyla uygun olmayan hava tankı ek hava takviyeli servo fren sistemi takılmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Davanın ilk duruşması 3 Mayıs'ta görülecek.