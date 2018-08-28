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Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karadere Mahallesi Yediburunlar mevkisinde şüphelendikleri "Sarcastis" isimli yelkenliyi durdurdu. Yelkenlideki 3 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğunu tespit eden ve karada da insan grubu gören ekipler, durumu Seydikemer İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri bir otomobilde organizatör oldukları sanılan 4 kişiyi gözaltına aldı. Ormanlık alanda ise 20 Irak, 7 Filistin ve 2 İran uyruklu yakalandı.

Yelkenli ve otomobile el konuldu. Gözaltına alınan ikisi yabancı uyruklu 7 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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