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Muğla'da 3,4 şiddetinde deprem oldu

Muğla'da 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Muğla'da saat 18:12'de 3,4 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yerin 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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