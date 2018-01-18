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Muğla’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi kırsal Balcılar Mahallesinde bu gece saat 01.06’da 3,6 şiddetinde deprem oldu.

  • İHA
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde saat 01.06’da 3,6 şiddetinde deprem oluştu. Balcılar Mahallesi geçtiğimiz aylarda arka arkaya yaşanan deprem sonrası mahallenin özellikle yukarı bölümünde kalan evler boşaltılmış ve vatandaşlar için AFAD tarafından konteynırlar kurulmuştu.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

 

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