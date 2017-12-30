Muğla'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi
Muğla'nın Ula ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin saati 22.12 olarak açıklandı.
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