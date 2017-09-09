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Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Mugla Milas'ta bu gece saat 02: 23'te, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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