Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Mugla Milas'ta bu gece saat 02: 23'te, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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