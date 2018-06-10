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Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Muğla'nın Datça ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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