Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ula ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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