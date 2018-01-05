Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ula ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.