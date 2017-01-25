Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 04.19'da kaydedildi.
Sarsıntının 16,31 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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