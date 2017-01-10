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Muğla'da, 5 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada terör örgütünü ve yöneticilerini öven ve propagandasını yaptıkları belirlenen kişilere yönelik, 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Ş.Ç. (28), Y.A. (31), Ö.A. (22), A.A. (32) ve A.Ç. (27) ele geçirilen dijital materyaller ve örgütsel dokümanlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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