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Muğla'da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, ikisinin de arandığı operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda olduğu belirtilen PKK'lı terörist grubuna yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. Dün, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda kaçan iki teröristin de yakalanması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
 
Güvenlik güçleri teröristlere ait bir adet kalaşnikof tüfek, 5 şarjör, iki adet M16 silah,10 şarjör, 3 tabanca, 3 şarjör ele geçirdi. Aramada 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 3 elektrikli kapsül, iki elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5,56 milimetrelik mermi, birer termal dürbün, top infilaklı fitil, kutu içerisinde patlayıcı ile elektronik LED lambalı devre, akü, tablet, cep telefonu ve taşınabilir şarj cihazı bulundu.
 
Öte yandan, 4 Ekim'de Seydikemer ilçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmış, yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini vermişti.

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