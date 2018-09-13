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Muğla'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Orak Adası, Bağla Koyu ve Bodrum açıklarındaki üç ayrı yasa dışı geçişe müdahale etti.

Durdurulan iki lastik bot ve bir fiber teknede, Irak, Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 56 kişi bulundu.

Gözetim altına alınanların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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