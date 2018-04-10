Muğla'da halatı kopan asansörün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmandaki asansör kabininin yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu biri hamile 2 kadın yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre; Babataşı Mahallesi 779 sokakta bir apartmandaki asansör, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Asansörde bulunan Mükerrem Balta (83) ve Hacer Ersoy (39) yaralandı. Büyük bir gürültüyle düşen asansörün sesini duyan apartman sakinleri dışarıya attı. Asansörün düştüğünü ve içindekileri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırdı. İlçedeki Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ersoy’un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balta’nın ise bacağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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