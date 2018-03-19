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Muğla’da balıkçıların köpek balığı şaşkınlığı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar tarafından görüntülenen ve köpek balığı olduğu iddia edilen canlı, balıkçıları şaşırttı.

  • İHA
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Bodrum’a bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde yer alan Pina Yarım Adası yakınlarında bugün balık avlayan amatör balıkçılar, bir süre sonra teknenin etrafında gezinen canlıyı fark etti. Suyun üzerine doğru çıkan canlının yüzgeçlerini gören balıkçılar, bir anda paniğe kapıldı. Cep telefonlarıyla kayda başlayan balıkçılar sudaki canlının yaklaşık 2 metre boyunda köpek balığı olduğunu ileri sürdüler.

Bir süre teknenin etrafında dolaşan balık daha sonra gözden kayboldu.

 

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