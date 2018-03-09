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Muğla’da batma tehlikesi geçiren tekneyi elleriyle tutmaya çalıştılar

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük limanında fırtınadan dolayı halatı kopan bir tekne kayalıklara çarptı. Çevreden geçen vatandaşların 6 metrelik tur teknesini elleri ile tutmaya çalıştığı ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

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Geçtiğimiz gün fırtına nedeniyle Güllük limanında bağlı bulunan bir teknenin halatı koptu. Fırtınanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan tekne dev dalgalara direnemedi.  Alabora olma tehlikesi geçiren tekneye o an çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Elleri ile tekneye müdahale etmeye çalışan vatandaşlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Dev dalgalara direnemeyen kaptan ise çareyi tekneyi döndürerek denize açılmakta buldu.

 

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