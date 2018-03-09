Muğla’da batma tehlikesi geçiren tekneyi elleriyle tutmaya çalıştılar Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük limanında fırtınadan dolayı halatı kopan bir tekne kayalıklara çarptı. Çevreden geçen vatandaşların 6 metrelik tur teknesini elleri ile tutmaya çalıştığı ilginç anlar ise kameralara yansıdı.