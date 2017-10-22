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Muğla'da bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan tartışmada, bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi Saklıkent Kanyonu'nun girişinde, Ali K. (43) ile İbrahim Baltacı (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ali K. yanındaki tabancayla Baltacı'ya birkaç el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Baltacı, kaldırıldığı Fethiye'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ali K'nın daha sonra jandarmaya teslim olduğu bildirildi.

Baltacı'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İbrahim Baltacı'nın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

 

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