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Muğla'da cenaze evinde yemek yiyen 35 kişi hastanelere başvurdu

Muğla Milas'ta cenaze evinde ikram edilen tavuk ve pilavı yiyen 35 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu

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 Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Milas Toplum Sağlığı Merkezi olayla ilgili inceleme başlattı.

Milas İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Sitesi'nde yaşayan bir kişi geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Cenazenin ardından eve taziye için gelenlere Milas Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk ve pilav ikram edildi. İlerleyen saatlerde taziye evine gelen 35 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye müracaat etti. Müşahade altında tutulan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi

YEMEKLER İNCELENECEK 

Öte yandan, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Milas Toplum Sağlığı Merkezi'nin olayla ilgili inceleme başlattığı, yemeklerden numune alınarak analize gönderileceği öğrenildi.

 

 

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