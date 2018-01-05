Muğla'da cezaevinden çıktı, bir hafta sonra hırsızlıktan tutuklandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki gün içinde Kemeraltı Mahallesi'nde aynı sokakta park halindeki 4 kamyonetin aküsünün çalınması üzerine harekete geçti. Sokakta önlem alan sivil polisler, şafak vaktinde bir kişinin kamyonetin kaputunu tornavida ile açarak aküyü söktüğünü fark etti. Polisler, takibe aldıkları şüpheliyi, sanayideki bir dükkanda çaldığı aküyü satmak isterken suçüstü yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin akü çalmak suçundan cezasını çektiği cezaevinden bir hafta önce tahliye olan Cem Coşkun olduğunu saptadı. Sorgusunda çaldığı aküleri boş arazide sakladığını itiraf eden Coşkun, sevk edildiği adliyede 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. Çalıntı aküler ise araç sahiplerine teslim edildi.