Muğla’da DEAŞ’lı iki terörist yakalandı
Yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştıran Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Yatağan’da bir mermer fabrikasında çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 kişiyi sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
- İHA
TEM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan Suriye uyruklu S.I. ve H.I. isimli teröristlerin konakladıkları Yatağan ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan iki DEAŞ terör örgütü mensubu, sağlık raporu için Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. S.I. ve H.I. sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların sorgulamasının ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor.
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