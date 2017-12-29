Muğla’da DEAŞ’lı iki terörist yakalandı

TEM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan Suriye uyruklu S.I. ve H.I. isimli teröristlerin konakladıkları Yatağan ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan iki DEAŞ terör örgütü mensubu, sağlık raporu için Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. S.I. ve H.I. sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların sorgulamasının ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor.