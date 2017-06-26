Muğla'da denizde akıntıya kapılan çifti ölüm ayırdı

Bayram tatili için İzmir'den gelen Elif-Yılmaz Güneş çifti, dün saat 15.00 sıralarında serinlemek için Ortaca'nın Sarısu Mevkisi'ndeki Sarıgerme Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Kıyıdan biraz uzaklaşan çift, bir süre sonra gelen dalgayla birlikte akıntıya kapılıp, sürüklenmeye başladı. Tesadüfen olay yerinin yakınından geçen bir tekne ile plajın cankurtaran ekibi durumu farkedip, yardıma koştu. Sudan ilk olarak Elif Güney çıkartıldı. Çok su yuttuğu belirlenen genç kadın, su teneffüs yatırılarak yaşama tutunması sağlandı. Ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güney, ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bir süre sonra da Yılmaz Güney'e suyun dibinde ulaşıldı. Suya dalan cankurtaran ve tekne kaptanı Güney'i de bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkarttı. Ancak, Güney, burada sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güney'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, Güney'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.