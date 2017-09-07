Muğla'da devam eden yangın Zeytinköy'e sıçradı... Köyün tamamı boşaltılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Dağpınar Mahallesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 4 amfibik uçak, 7 söndürme helikopteri, 37 arazöz, 2 dozer sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken tedbir amacıyla Zeykinköy Mahallesi'ndeki evler ve hayvan damları boşaltılmaya başlandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, köylüler de söndürme çalışmalarına kazma küreklerle destek veriyor.

ALEVLER MAHALLEYİ SARDI

Muğla'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.45 sıralarında çıktığı belirtilen orman yangını, kısa sürede yerleşim yerine ulaştı. Havadan 11 helikopter ve 4 uçak, karadan da 73 arazöz ve 4 dozer ile müdühale edilen yangın, rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı. Yangında boşaltılan Zeytinköy Mahallesi'ndeki yaklaşık 40 evin yanarak zarar gördüğü öğrenildi.

Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun, 136 hane, 256 nüfuslu mahallerinin tehdit altında olduğunu belirtip, "Ormanın ortasındayız. Havadan destek bekliyoruz. Dumandan etkilenip hastaneye götürülenler var" dedi. Rüzgarın kuvvetli esmesi ve sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, mahalledeki 30 evin tahliye edildiği, diğer evlerinde tahliye edilmesine devam edildiği bildirildi. Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki kovanlarda bulunan binlerce arı da telef oldu.

MAHALLENİN İÇİNDEN GEÇEN ALEVLER KANYONA İLERLİYOR

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki yaklaşık 40 kadar ev ve hayvan damını küle çevirdi. Alevler, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kovanlardaki binlerce arıyı da telef etti. Alevlere 4 uçak, 123 arazöz, 12 dozer, 650 orman işçisi ve 18 itfaiye aracı ile müdahale sürüyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekiliyor.

Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangın, saat 19.00 itibariyle yaklaşık 40 hektarlık kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana zarar verdi. Alevler yaklaşınca evleri tahliye edilip, mahalle dışındaki güvenli bir tepede bekletilen köylüler, çaresizlik içinde ev ve hayvan damlarının yaşını gözyaşlarıyla izledi. Zeytinköy Mahallesi'nin orta yerinden geçip, önüne gelen ne varsa yakıp, küle çeviren alevler, Akbük Koyu yönüne ilerlerken helikopter ve uçaklar sık sık sorti yaparak müdahaleye devam ediyor.

Ören Stadı'na inip, buradaki bir tankerden yakıt ikmali yapan söndürme helikopterleri, denizden aldığı suyu alevlere boşaltırken, 18 itfaiye aracı ile köylüler, jandarmaların da yardımıyla mahalledeki yanan ev ve hayvan damlarında söndürme çalışması yaptı. Dumandan etkilenen 22 köylü ve 6 orman işçisine ise ambulanslarda olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Köylülerden, iki evi yanan ve ahırındaki 4 ineği telef olan 3 çocuk, 4 torun sahibi 77 yaşındaki İsmail Acar, "Eşim alevleri görünce fenalaştı. Akrabalarım onu uzaklaştırdı. Nereye götürdüklerini şu an bilmiyorum. Yüreğimiz yanıyor" dedi.

Köylülerden gözyaşlarını tutamayan Nermin Uzun ise, "Alevler evimizin bahçesine girince hortumlarla ve kovayla su taşıyarak müdahalede bulunduk. Ancak, alevler çok büyüktü. Tüm çabamız yetersiz kaldı" dedi.

VALİ CİVELEK: HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK

Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile yangında 40 ev ve hayvan damının kullanılmaz hale geldiği merkez ilçe Menteşe'nin kırsal Zeytinliköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunup, mahalle sakinlerine 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'dan bilgi alan Vali Civelek, büyük bir afetin atlatıldığını belirterek, "Ekiplerimiz, büyük bir hızla alevlere müdahalede bulunup, mücadele etti. En büyük şansımız can kaybı olmaması. Vatandaşlarımız, bu geceyi komşularında ve akrabalarında geçirecekler. Yarın, konteynerlerimizi, battaniye ve yataklarımızı getirerek her türlü yardımı yapacağız. Şu anda yangın kısmen kontrol altında ve tahminen '150 hektarlık ormanlık alan zarar gördü' diyebiliriz. Yarından itibaren ise hasar tespit çalışmalarına başlayacağız geçmiş olsun diyorum" dedi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sonlandırılırken, alevlere karadan müdahale ise aralıksız sürüyor.

ALEVLER KÖYE YENİDEN YAKLAŞTI

MUĞLA'nın Zeytinköy mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınsada saat 21.30'dan itibaren köyün üç bir tarafında yeniden alevlendi.

Saat 20.30'dan itibaren havadan müdahalenin sona erdiği yangının ardından alevler yeniden çoğalınca Köy meydanındaki cami etrafında toplanan köylüler köye yaklaşan alevleri büyük heyecan ile izlerken jandarma tedbir aldı. Bölgeye sevk edilen iş makinaları ve greyderler köyün etrafında yol açarak alevlerin sıçramasını engellemeye çalışırken alevlerin yaklaştığı köyün kuzey kesimine 30'a yakın arazöz ile 200 orman işçisi konuşlandırıldı. Yangına Bodrum AKUT Lideri Sadettin Uslu ile sekiz AKUT üyeside geldi. Köylüler sokaklarda alevleri izlerken Gülfer Keskin (55) Doğduğumuz büyüdüğümüz köyümüz alevler içinde kaldı çocukluğumuz bu ormanlarda geçti benim evime birşey olmadı ama akrabalırımız hayvanları damları evleri yandı böyle bir felaket görmedik henüzde geçmiş değil, kabus devam ediyor" dedi.

Muğla'nın Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinden bu yana süren yangın köye sıçradı. Köyün tamamı yetkililerce kontrollü olarak yeniden boşaltılıyor.