Muğla’da develer meydana indi

Kızılağaç Mahallesi’ndeki Deve Güreşi Arenası’nda Bodrum Belediyesi tarafından yarın düzenlenecek festival öncesi sahiplerince havutlar giydirilip süslenen develer meydana çıktı. Yaklaşık 20 devenin yer aldığı ve otogardan başlayan kortej Cevat Şakir Caddesi, İskele Meydanı, Belediye Meydanı, Neyzen Tevfik Caddesi’nden Milta Marina’ya kadar devam etti. Develeri yakından izleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Korteje katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bizim en büyük kültürel etkinliklerimizden bir tanesi deve güreşlerimiz. Çok güzel bir havada, çok sayıda devenin katılımıyla güreşleri yarın gerçekleştireceğiz. Umarım bu güreşler bir festival havasında, bir panayır havasında geçer ve halkımıza mutlu bir gün yaşatırız. Halkımız gerçekten böyle mutlulukları hak ediyor. Biraz dinlenirler, biraz eğlenirler. Emeği geçen, destek veren, örf ve adetine sahip çıkan tüm camiaya bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Gelidonya Develeri’nin sahibi Mustafa Oduncuoğlu, “Antalya’dan tutun da Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa gibi pek çok ilden ve onların ilçelerinden develer gelecek. 150-160’a yakın devenin güreşlere katılmasını bekliyoruz. Develerimiz baş altı, baş ve baş üstü kategorilerinde mücadele edecekler” diye konuştu.