Muğla’da engelli vatandaşa akülü araba

Ortaca’da yaşayan engelli vatandaş Burak Erdoğan’a, hayırseverlerin katkısıyla akülü araba hediye edildi. İlçede esnaflık yapan Şahin Özbilen, iki arkadaşı ile akülü araba alarak Engelliler ve İnsan Hakları Derneğine bağışladı.

Engelliler ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Zeynel İncesu, hayırsever Özbilen ile birlikte akülü arabayı, yüzde 82 engelli raporu olan Burak Erdoğan’a hediye etti.

Dernek Başkanı İncesu, şuana kadar 5 akülü araba ve 32 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahipleri ile buluşturduklarını aktardı. Bölgede en az 23 engelli vatandaşın daha akülü araba ihtiyacı olduğunu dile getiren Zeynel İncesu, hayırseverlerinde katkısı ile bu engelli vatandaşlara da yardım etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hayırsever Şahin Özbilen, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer almasını istediklerini söyledi.

Özbilen, “arkadaşlarımız ile aramızda konuşurken, bu şekilde bir yardım yapabileceğimizi söyledim. Akülü arabayı alarak, Engelliler ve İnsan Hakları Derneğine bağışladık. Aracın kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çocukken geçirdiği ateşli hastalık nedeni ile spastik engelli olan 31 yaşındaki Burak Erdoğan ise; “Engellilere destek oldukları için herkesten tek tek Allah razı olsun. Çok mutlu oldum, çok memnunum. Engellilere böyle desteklerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.