Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'da eski diplomat, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandı

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski diplomat, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muğla'da, 15 Temmuz'dan sonra KHK kapsamında ihraç edilen Dışişleri Bakanlığında görevli eski diplomat A.T'nin ByLock kullandığını tespit eden Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bu kişinin Muğla'da olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Fethiye'de gerçekleştirilen takip sonucunda gözaltına alınan A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik diğer soruşturma kapsamında ise O.A, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam ederken ByLock'un eşi tarafından kullanıldığı gerekçesiyle tahliye edildi. O.A'nın eşi H.A. de ByLock kullandığı iddiasıyla KOM ekiplerince Muğla'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, "FETÖ/PDY üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD Başkanı Trump'tan skandal sözler: 'O o... çocuğunu kovun'

ABD Başkanı Trump'tan skandal sözler: 'O o... çocuğunu kovun'

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat toprağa verildi

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat toprağa verildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA