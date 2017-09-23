Muğla'da eski diplomat, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandı

Muğla'da, 15 Temmuz'dan sonra KHK kapsamında ihraç edilen Dışişleri Bakanlığında görevli eski diplomat A.T'nin ByLock kullandığını tespit eden Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bu kişinin Muğla'da olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Fethiye'de gerçekleştirilen takip sonucunda gözaltına alınan A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik diğer soruşturma kapsamında ise O.A, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam ederken ByLock'un eşi tarafından kullanıldığı gerekçesiyle tahliye edildi. O.A'nın eşi H.A. de ByLock kullandığı iddiasıyla KOM ekiplerince Muğla'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, "FETÖ/PDY üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.