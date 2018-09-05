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Muğla'da gasp ve iş yerinin ateşe verildiği iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir mobilyacıya zorla senet imzalattıkları ve iş yerini ateşe verdikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

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İddiaya göre, Taşyaka Mahallesi'nde mobilya imalatı yapan S.B'nin, daha önce kendisinden alışveriş yapan 3 kişi tarafından tehditle 140 bin lirası gasbedildi. Şüpheliler, tehdit ettikleri S.B'ye 100 bin liralık senet imzalattı.

S.B'nin parayı ödememesi üzerine iş yerine gelen 3 kişi, çalışanı dışarıya çıkararak benzinle mobilyaları yaktı.

Olay anı iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis ekipleri kamera kayıtlarından şüphelilerin K.A, M.K. ve Y.A.T. olduğunu belirledi.

Marmaris'te gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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