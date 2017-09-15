Muğla'da Imsık Askeri Havaalanı'nda görevli bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki askeri havaalanında görevli bir astsubay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Mumcular Mahallesi'ndeki Imsık Askeri Havaalanı'nda görevli Astsubay Onur T'nin kaldığı askeri lojmana operasyon düzenledi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen helikopterlerin yakıt ikmali için indikleri askeri havaalanına bir ay önce Ankara'dan tayin olduğu öğrenilen Onur T, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
"FETÖ'ye üye olmak" suçundan gözaltına alındığı belirtilen şüpheli, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya sevk edildi.
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