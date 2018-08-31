Muğla'da insan kaçakçıları tutuklandı

Tutuklananlar arasında geçtiğimiz günlerde jet-ski ile İstanköy adasına 1 Suriyeli kadını kaçırırken yakalanan şahsın da olduğu ortaya çıktı.

Bodrum’un içmeler mevkisinden tekne ile İstanköy adasına 15 mültecinin kaçırılacağı ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İçmeler mevkisine giden ekipler insan kaçakçılığı yapan C.E.Y ve Ş.H’yi mültecileri tekneye bindirirken suç üstü yakaladı. Tekneden indirilen mülteciler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 organizatör ise emniyet ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen organizatör C.E.Y. ve Ş.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jet-skiyle kaçarken yakalanmıştı

Öte yandan jet-skiyle Suriyeli bir kadını Yunanistan’a kaçırmak isteyen M.E’de sahil güvenlik ekipleri tarafından Bodrum açıklarında yakalandı. Jet - skinin arkasında oturan Suriye uyruklu kadın Sahil Güvenlik ekiplerince Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yapan M.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.