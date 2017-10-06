Muğla'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp iki kadını dolandırdılar
Muğla'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları iki kadının 46 bin 200 lirası ile 25 bin lira değerindeki altınını aldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
- AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, telefonla ulaştıkları A.D. ile Ö.K'ye kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 2 kişi, "Banka hesabınızdan terör örgütlerine para aktarıldığını belirledik. Hesabınız terör örgütünün eline geçmiş. Seni kurtarmamız için parayı çekip, talimatlarımızı bekle." dedi.
Bir süre sonra telefonla arayarak para ve ziynet eşyalarını isteyen şüphelilerle buluşan A.D. ve Ö.K, 46 bin 200 lira ile 25 bin lira değerindeki altını bu kişilere teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan iki kadın, olayı polise bildirdi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen şüphelilerin C.B. ve A.K. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin Marmaris'e gittiğini belirleyen polisler, jandarma ekipleri ile yürüttükleri operasyonda C.B. ile A.K'yi Çetibeli yol kontrol noktasında seyahat ettikleri otobüste yakaladı.
Gözaltına alınan C.B. ile A.K, "dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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