Muğla'da metruk binada ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre; Kenan Evren bulvarı üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan metruk binada bir kişi, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, içeride inceleme yaptı. Ekipler, hayatını kaybeden şahsın Neşet Altürk (46) olduğunu belirledi.

Altürk’ün cesedi Olay Yeri Ekipleri ve Ortaca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.