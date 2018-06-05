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Muğla merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 şüpheli asker için operasyon başlatıldı

Muğla merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 şüpheli asker için operasyon başlatıldı. Öte yandan son 6 ay içerisinde Muğla'da, mahrem abi ve asker olmak üzere toplamda 139 şüpheliden 45'i tutuklandı.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen talimatla Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik, bugün sabah saatlerinde, Muğla merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.  Muvazzaf ve ihraç olmuş; Subay, Astsubay ve Uzman Çavuş rütbelerinde Sahil Güvenlik, Jandarma, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri personeli olan 20 şüpheli hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde Cumhuriyet Başsavcılığından verilen karar gereği aramaların devam ettiği öğrenildi.
 
6 ayda 45 şüpheli tutuklandı
 
Öte yandan, son 6 ay içinde örgütün TSK yapılanmasına yönelik olarak Muğla Merkezli yapılan 4.dalga olan operasyon öncesi şu ana kadar mahrem abi ve asker olmak üzere toplamda 139 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ki sorgu ve ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemeyen 45'i tutuklandı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içine sızmış mahrem yapılanmasına yönelik olarak dosya çalışmalarının devam ettiği, deşifre edilecek örgüt mensuplarına ilerleyen tarihlerde Muğla Merkezli operasyonlar hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

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