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Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

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Milas'ın Hayıtlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 27 arazöz, 5 su tankeri ve çok sayıda iş makineleri ile 100'e yakın orman işçi müdahale etti.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının müdahalesi sona erdi. Yangın, ekiplerce karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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