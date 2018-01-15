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Muğla'da otele fuhuş baskını

Muğla Marmaris'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

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Kemeraltı Mahallesi'nde bir otele yönelik fuhuş operasyonu düzenleyen ekipler, 3'ü Kırgızistan, 2'si Özbekistan ve Moldova uyruklu toplam 5 kadınla birlikte işletmeciler Ersin A. ile M.C.'yi gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan işletmeciler Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Ersin A., "fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADINLAR GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar da sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresine teslim edildi.

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