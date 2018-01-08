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Muğla'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ömer Çalış, Beşir Özbilen yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

  • DHA
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Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaca'dan Dalaman yönüne giden 48 D 2755 plakalı 34 yaşındaki Beşir Özbilen yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk babası Ömer Çalış'a çarptı. Metrelerce savrulan Çalış'ı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çalış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi için Dalaman Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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