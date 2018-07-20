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Muğla'da otomobilin markete girdiği anlar güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin markete girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin markete girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marketin otoparkından çıkmaya çalışırken bir anda markete girdi.

Olay anında markette bulunanlar büyük korku yaşadı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza, marketin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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