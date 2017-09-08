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Muğla'da PKK operasyonu: 1 tutuklama

'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, üniversiteye kayıt için geldiği Marmaris ilçesinde gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Cemal B'nin (24), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptırmak için geldiği ilçede bir apartta kaldığını belirledi.

Aparta operasyon düzenleyen ekipler, Çanakkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan Cemal B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris adliyesine sevk edilen zanlı, Çanakkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla alınan ifadesinin ardından tutuklandı.

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