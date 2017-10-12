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Muğla'da Roma dönemine ait 134 sikke ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde polis tarafından durdurulan otomobilde, Roma dönemine ait 134 sikke ele geçirildi.

  • DHA
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Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Esenköy Mahallesi Fethiye-Antalya Karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 134 sikke ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü 55 yaşındaki C.K. ile yanında bulunan 41 yaşındaki S.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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