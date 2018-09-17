Muğla'da Sahil Güvenlik 8'i çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde 8'i çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmeni arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre; Bodrum’un Ortakent sahilinden denize açılan ve içerisinde 15’e yakın kaçak göçmenin olduğu iddia edilen tekne, bir süre seyrettikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü battı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla göçmenin Sahil Güvenlik tarafından sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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