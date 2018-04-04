Muğla'da teknenin batma nedeninin belirlenmesi için bilirkişi heyeti oluşturuldu

Gemiler Koyu Af Kulesi mevkisinde teknenin batmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Teknenin batma nedeninin belirlenmesi için bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknenin kapasitesinin 105 kişi olduğunu bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında çıkan kapasite aşımı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Arıkan, "Tekneler Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı tarafından denetlenir. İçeriden bir vana kopmuş ya da hava sert olduğu için arka tarafından su almış olabilir. Teknenin batması için birçok neden var. Kesin sonuç bilirkişi raporundan sonra anlaşılacak." dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 2 Nisan'da, batan tekneden suya atlayarak çıktıkları kayalıklardan kurtarılan 71'i üniversite öğrencisi 8'i mürettebat 79 kişi limana getirilmiş, ifadelerinin ardından öğrenciler evlerine dönmüştü.