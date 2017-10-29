Muğla'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında Ula ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen C.T. ve H.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütün bayrağı, örgüte ait doküman, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.