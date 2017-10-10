Muğla’da teröristleri ülkeye sokan alçaklar tutuklandı

Suriye’nin Lazkiye limanından gemilerle terör örgütü mensuplarını kaçak yollarla Akdeniz ve Ege kıyılarından yurda sokan Suriyeli 3 gemi personeli ile bir PKK terör örgütü üyesi, 15 gün önce Muğla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. 4 zanlı, sorgulamalarının ardından Muğla Adliyesine sevk edilmişlerdi. 4 Suriye uyruklu şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.