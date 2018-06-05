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Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

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Özlem Ercedoğan'ın kullandığı 48 ABJ 62 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Dalaman karayolu D-Marin Kavşağı'nda Kazım Gürbüzdal'ın sürücüsü olduğu 48 RV 829 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Gürbüzdal'ın kullandığı otomobil savrularak yol kenarında bekleyen Seyithan Kurt'a çarptı. Kazada sürücüler, Seyithan Kurt, Halil Ercedoğan (4), Ümit Serçek ve Ali Çam yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dalaman ve Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.

Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

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