Arabaya bağlanıp kilometrelerce sürüklenen köpek kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Mahallesi'nde Mesut B., 6 yıldır baktığı kurt çoban köpeğini, otomobilinde yer olmadığı gerekçesiyle aracının arkasına iple bağlayıp evine doğru yola çıktı.

Karayolunda sürüklenen köpeği gören araç sürücüleri Hayvan Dostları Derneğine (HAYDOS) haber verdi. Olay yerine gelen hayvanseverlerin tüm ısrarına rağmen köpeğin sahibi, yaralı hayvanı teslim etmedi.

Hayvanseverlerin ihbarı üzerine devreye giren jandarma ekipleri, köpeğin sahibi Bilgiç'i Köyceğiz Jandarma Karakolu'na götürdü.Köpeğin teslim edildiği HAYDOS üyeleri, Bilgiç hakkında suç duyurusunda bulundu.

"SIRTINDA YANIKLAR OLUŞMUŞ"

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olayı "vahşet" olarak nitelendirdi.

Köpeği veterinere götüreceklerini belirten Dağdelen, "Saat 12.00’de konuyla ilgili ihbar geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca arkasından kovaladık ve yaralı hayvanı almak istedik. Ancak vermeyi reddetti. Bizde Jandarma ekiplerini çağırdık." dedi.

Köpeği koruma altına aldıklarını söyleyen Dağdelen, "Asfaltta sürüklenme sonucu köpeğin sırtında yanıklar oluşmuş. Kendisi, arabada yer olmadığı için köpeği arkaya bağladığını söylemiş. Otomobil içerisinde 2 tane de koyun bulunduğu ve nefessiz kaldıkları yönünde duyum aldık. Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.