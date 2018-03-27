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Muğla'da yasa dışı silah ticareti operasyon: 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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İlçede bazı kişilerin yasa dışı yollardan silah ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, alıcı gibi irtibata geçtiği Serdar G'yi gözaltına aldı. Eş zamanlı Foça Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda ise Serkan Süleyman T. yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

 

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