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Muğla'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Menteşe ilçesinde kollarına ve bacağına sardığı 960 gram uyuşturucu maddeyle seyahat eden kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Gazeller Karakol Komutanlığı ekiplerince Muğla-Denizli karayolu Gazeller mevkisinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, Narkotik Köpeği "Engel"in desteği ile arama yapıldı.

Yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişiye narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde yapılan aramada, kollarına ve bacaklarına sarılı vaziyette 960 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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