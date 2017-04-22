Muğla'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir fay hattı açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'da bugün meydana gelen depremlere ilişkin, "Depremler ana şok niteliğinde olup, 5 büyüklüğünde olmasına rağmen, 6 şiddetinde hissedilmiştir. Bu iki deprem, İzmir'deki faylardan bağımsızdır ve bu fayları tetiklemeyecektir." dedi.