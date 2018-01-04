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Muğla'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Muğla'nın Yatağan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 Suriyeli zanlı tutuklandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu S.I. ve H.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda S.I. ve H.I gözaltına alınmıştı.

 

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