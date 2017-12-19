Muğla'daki FETÖ operasyonu: Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklandı

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt elebaşının talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt elebaşının talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları öne sürülen 19 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla merkezli İzmir, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 3 'ü tutuklanmış, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.