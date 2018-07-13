Muğla'daki Likya Yolu'nun bir parkurunda kaybolan iki turist, AKUT ekibince bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Likya Yolu'nun bir parkurunda yürüyüş yaparken kaybolan iki turist, AKUT Arama Kurtarma Derneği Fethiye ekibince bulundu.



İlçeye tatile gelen Hollandalı Sebastian Tannick Leonard Van Erne (27) ve Kanadalı Abderrazak Cheffi (31), Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Kayaköy'e doğru yürüyüşe çıktı.



Bir süre sonra havanın karamasıyla yolunu kaybeden iki turist, kaldıkları oteli arayarak yardım istedi.



Bölgeye yönlendirilen AKUT ekibi yaklaşık bir saatte turistlere ulaştı.



Van Erne, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'den yürüyüşe geç çıktıklarını ve hava karardığı için yollarını kaybettiklerini söyledi.



Kendi imkanlarıyla bir süre yolu bulmaya çalıştıklarını, başarısız olunca yardım istediklerini belirten Van Erne, "Sağlık durumumuz iyi. Türkiye'yi seviyoruz. Bizi bulan ekiplere de teşekkür ederiz." dedi.