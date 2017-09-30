Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan alan zarar gördü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kargı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 34 orman yangın söndürme işçisiyle müdahale edildiğini söyledi.

Çelik, yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
120 kiloluk halterin altında kaldı!

120 kiloluk halterin altında kaldı!

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA