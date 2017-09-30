Muğla'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Kargı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 34 orman yangın söndürme işçisiyle müdahale edildiğini söyledi.

Çelik, yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.