Muğla'daki yangın kontrol altına alındı.

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EVLERİ YANAN VATANDAŞLAR İÇİN KONTEYNER VE ÇADIR ALANI HAZIRLANIYOR

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle, evleri yanan vatandaşlar için konteyner ve çadır alanı hazırlanıyor.

Zeytinköy Mahallesi'nde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 45 evin zarar gördüğü mahallenin bir tarafına AFAD tarafından çadır alanı kurulması için harekete geçildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle mahallenin diğer tarafında da vatandaşların konaklayacağı konteynerlerin kurulacağı alanda çalışmalara başladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, çalışma yapılan alanlarda incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yanan alanlarda hasar tespitlerinin başladığını belirten Vali Civelek, "Yangının ilk anından itibaren yapılması gereken her şey yapıldı. Çalışmalar da devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun." dedi.