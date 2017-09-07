Muğla'daki yangında mezarlar da zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ve Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını etkileyen orman yangınında, mezarlık da zarar gördü.

Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Zeytinköy Mahallesi'ne sıçrayarak genişleyen orman yangınından, mahallenin girişinde yer alan mezarlık da etkilendi. Bölgedeki bazı mezarlar tamamen yanarken bir kısmı da kısmen zarar gördü. Mahalle sakinleri, olaydan büyük üzüntü yaşadı.

Akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa gelen Gülser Taşcağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytinköy Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü ancak Muğla'da yaşadığını söyledi.

Yangından Muğla'dayken haberi olduğunu ve bölgeye geldiğini aktaran Taşcağız, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Taşcağız, "Her yer cehenneme dönmüş burada. Yapacak bir şeyimiz yok. Köylümüz yardım bekliyor. Yardım gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Şehit mezarı ve Türk bayrağı alevlerden etkilenmedi

Öte yandan, mezarlıktaki şehit Celal Çambel'in kabrinin yangından zarar görmemesi çevre sakinleri için teselli kaynağı oldu.

Şehidin kabrinin oldukça yakınına ulaşan alevler, bir süre sonra etkisini kaybetti. Alevler, şehidin mezarına ve buradaki Türk bayrağına zarar vermedi.

Gülser Taşcağız, Celal Çambel'in 1985 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler ile girilen çatışmada şehit olduğunu söyledi.

Şehidi yakından tanığını kaydeden Taşcağız, "Elimizde büyüdü. Çok iyi, melek gibi bir çocuktu. Allah şehidimizi korumuş herhalde, onun mezarı hiç yanmamış." diye konuştu.